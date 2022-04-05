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Вторник, 5 апреля 2022, 11:14 мск

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Все школы России вернулись к допандемийному режиму работы

В России не осталось школ, где действуют антикоронавирусные меры. Об этом сообщается в телеграм-канале Минпросвещения «Большая перемена».

По данным министерства, все школы вернулись к обычному формату работы, больше нет ни одного класса, где дети учатся дистанцинно из-за карантина по коронавирусу.

Роспотребнадзор рекомендовал отменить ковид-ограничения в школах еще 25 марта. Ранее карантинные меры снимались постепенно, последним отменили правила, по которым за каждым классом должен быть закреплен определенный кабинет.

Тем не менее, региональные власти вправе отменять ограничения в школах в зависимости от эпидемиологической ситуации на местах.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Коронавирус из Китая

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Москва, Центр России, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,