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Среда, 7 сентября 2022, 13:52 мск

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Клинтон во время поездки в Россию забыла дочь в Кремле

Хиллари Клинтон призналась, что случайно оставила свою дочь Челси в Кремле во время визита в Россию. Об этом пишет New York Post.

Хиллари и Челси стали гостями телешоу, на котором должны были рассказать о «самом сумасшедшем воспоминании о семейном отпуске». Бывшая первая леди США вспомнила, что во времена президентства ее мужа Билла они посещали Москву.

«Я надеюсь, что она этого не помнит, потому что это был довольно травматичный опыт. Мы взяли ее с собой в Россию во время государственного визита, когда Билл был президентом, и там было формальное прощание, нас с Биллом посадили в большой лимузин, чтобы отправить в аэропорт. Мы не знали, что мы оставили ее там», – рассказала Клинтон.

Примечательно, что Челси также назвала то, что ее забыли в Кремле, самым безумным воспоминанием о семейном отдыхе.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / США

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