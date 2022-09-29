Украинские спецслужбы спровоцировали беспорядки в Дагестане

Вину за несанкционированные акции протеста против частичной мобилизации в Дагестане возложили на украинские спецслужбы. Об этом заявил глава региона Сергей Меликов.

«Сегодня вполне обоснованно мы имеем информацию о том, что эти сети регулируются центром идеологических и психологических операций главного управления разведки сил специальной операции вооруженных сил Украины. Не напрямую, конечно, не из Киева. Я хочу, чтобы дагестанцы поняли, кто их к этим акциям призывает. Их призывают те, кто убивает сегодня наших ребят, которые защищают нашу родину», – сказал он.

Меликов выразил мнение, что несогласованные акции управлялись из-за рубежа. Глава региона призвал руководителей муниципалитетов лично следить за тем, как проходит частичная мобилизация в призывных пунктах.

Ранее в соцсетях появилось видео с несанкционированными митингами в Дагестане. Военкоматы якобы набирали многодетных, инвалидов, мужчин в возрасте и других, не подходящих под озвученные Министерством обороны РФ критерии.

В свою очередь мэр Махачкалы Салман Дадаев призывал местных жителей не поддаваться на провокации «лиц, занимающихся антигосударственной деятельностью».

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»