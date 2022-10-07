В Республике Алтай не мобилизовали ни одного жителя

В Республике Алтай не мобилизовали ни одного человека. Об этом сообщил сенатор Владимир Полетаев после встречи с военным комиссаром.

По словам военного комиссара республики Олега Денисенко, на данный момент в рамках частичной мобилизации не призван ни один человек.

«Военкоматами ведется работа по актуализации имеющихся данных о гражданах, направляются повестки», – написал Полетаев в своем телеграм-канале.

По данным Росстата, численность населения Республики Алтай составляет 221 559 человек. Информация о квоте по числу подлежащих мобилизации в регионе не разглашается.

Горно-Алтайск, Зоя Осколкова

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