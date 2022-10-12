Reuters: Южная Корея не впустила сбежавших от мобилизации россиян

Власти Южной Кореи отказали во въезде россиянам, которые прибыли в страну на яхтах. Об этом сообщает Reuters.

По данным береговой охраны, на которые ссылается агентство, с конца сентября, когда в РФ была объявлена частичная мобилизация, в порты Южной Кореи прибыли 23 россиянина на четырех яхтах. Миграционная служба разрешила въезд только двоим из них.

Заявки остальных приезжих были отклонены. У некоторых не было достаточно документов, а также для южнокорейских властей остались неясны цели прибытия россиян в страну.

При этом граждане России могут приезжать в Южную Корею без визы, если заранее получат предварительное разрешение через электронную систему авторизации поездок.

Сеул, Зоя Осколкова

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