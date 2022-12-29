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Четверг, 29 декабря 2022, 16:42 мск

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Власти Нидерландов попросили сбежавших от мобилизации россиян покинуть страну

Граждане России, которые прибыли в Нидерланды, избегая мобилизации, должны покинуть страну в ближайшее время. Об этом заявил госсекретарь Министерства юстиции и безопасности Эрик ван дер Бург.

Мобилизация в России завершилась, а потому гражданам, бежавшим от нее нечего опасаться. Их прошения о предоставлении статуса беженца будут отклонятся, сообщает издание NL Times.

Более того, Нидерланды приостановили на полгода рассмотрение заявлений о предоставлении убежища, которые были поданы россиянами ранее.

Впрочем, Эрик ван дер Бург уточнил, что нововведение не касается дезертиров из вооруженных сил РФ. Их прошения продолжат рассматривать в прежнем режиме.

Амстердам, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Частичная мобилизация

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