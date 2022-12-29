Власти Нидерландов попросили сбежавших от мобилизации россиян покинуть страну

Граждане России, которые прибыли в Нидерланды, избегая мобилизации, должны покинуть страну в ближайшее время. Об этом заявил госсекретарь Министерства юстиции и безопасности Эрик ван дер Бург.
Мобилизация в России завершилась, а потому гражданам, бежавшим от нее нечего опасаться. Их прошения о предоставлении статуса беженца будут отклонятся, сообщает издание NL Times.
Более того, Нидерланды приостановили на полгода рассмотрение заявлений о предоставлении убежища, которые были поданы россиянами ранее.
Впрочем, Эрик ван дер Бург уточнил, что нововведение не касается дезертиров из вооруженных сил РФ. Их прошения продолжат рассматривать в прежнем режиме.
Амстердам, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube