В России сократят число казенных госучреждений

Министерство финансов РФ планирует сократить число казенных учреждений с целью повышения эффективности управления бюджетными расходами. Больше всего таких структур в ведении МВД, Минюста, Минфина, Минобороны и Федеральной налоговой службы.

О планах по сокращению численности федеральных казенных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет правительство РФ, говорится в итоговом докладе о результатах работы Минфина в 2022 году и задачах на 2023-й.

В самом министерстве РБК подтвердили, что кабмин «проводит работу по оптимизации сети государственных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти «правительственного блока». При этом уточняется, что объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников федеральных казенных учреждений, будут сохранены «с целью повышения уровня оплаты их труда».

Федеральные казенные учреждения – самые многочисленные в структуре федеральных госучреждений. По данным Росстата, их порядка 75%. Федеральные государственные бюджетные учреждения составляют 23%, еще около 2% приходится на федеральные государственные автономные учреждения. На 1 января 2023 года в России было зарегистрировано 9024 федеральных государственных казенных учреждений.

Москва, Зоя Осколкова

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