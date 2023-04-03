Россия проводит военные учения на границе с Афганистаном

Вооруженные силы России и Таджикистана проводят совместные военные учения на границе с Афганистаном. Об этом говорится в сообщении Центрального военного округа (ЦВО).

Воинские контингенты двух стран отработают подготовку и ведение совместной операции по ликвидации незаконных вооруженных формирований в условиях горной местности. Учения проводятся в 20 километрах от границы с Афганистаном, передает ТАСС.

В российский контингент входят подразделения 201-й военной базы численностью более 300 военнослужащих. Среди них мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, подразделения радиационной, химической и биологической защиты и мобильные группы радиоэлектронной борьбы ЦВО.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект РФ за ее пределами. Располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре.

Душанбе, Зоя Осколкова

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