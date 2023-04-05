Названы российские города с самыми большими выбросами загрязняющих веществ

Город Норильск в Красноярском крае занял первое место в рейтинге городов-загрязнителей атмосферного воздуха в России в 2022 году. Отчет подготовил Росприроднадзор.

По данным ведомства, объем выбросов загрязняющих веществ в Норильске в прошлом году составил 1,8 млн тонн, что составляет 10,5% от общего объема выбросов по всей России, передает «Интерфакс».

Кроме Норильска в первую пятерку в антирейтинге вошли Череповец (Вологодская область), где в атмосферу было выброшено около 270 тыс. тонн загрязняющих веществ, Новокузнецк (263 тыс. т), Липецк (262 тыс. т) и поселок городского типа Рефтинский в Свердловской области (225 тыс. т).

Ниже в списке городов-загрязнителей воздуха оказались Междуреченск (Кемеровская область) – 198 тыс. тонн, Магнитогорск (Челябинская область) – 173 тыс. тонн, Воркута – 168 тыс. тонн, Иркутск – 132 тыс. тонн и Уфа – 132 тыс. тонн.

Наиболее «грязным» среди федеральных округов стал Сибирский. Там объем выбросов составил 5,5 млн тонн. Следом идут Уральский федеральный округ (3,6 млн тонн) и Приволжский федеральный округ (2,3 млн тонн).

Как отметили в Росприроднадзоре, основным источником загрязняющих воздух выбросов стала деятельность по добыче полезных ископаемых (7,2 млн тонн от общего числа выбросов по стране). Также на качество воздуха оказывают негативное влияние обрабатывающие производства (3,6 млн тонн) и обеспечение электрической энергией, газом и паром (3,1 млн тонн).

Надо отметить, что в 2021 году первые три места в рейтинге самых «грязных» городов заняли нынешние лидеры – Норильск, Череповец и Новокузнецк.

Москва, Наталья Петрова

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