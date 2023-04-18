Жителям 28 российских регионов запретили посещение лесов

Треть российских регионов запретили посещение лесов в связи с началом пожароопасного сезона. Об этом сообщили в МЧС РФ.

«Пожароопасный сезон открыт уже в 72 субъектах, а особый противопожарный режим – в 28 регионах России», – говорится в сообщении ведомства.

Особый противопожарный режим предполагает запрет на посещение лесов и людей, и любой техники, кроме специальной.

Сотрудники МЧС ежедневно проводят профилактические рейды, с том числе с участием беспилотников. При помощи дронов сотрудники пожарной охраны могут мониторить ситуацию на большой территории.

Москва, Зоя Осколкова

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