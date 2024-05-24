В России плановые проверки учебных заведений заменят профилактическими визитами

Власти заменят плановые проверки российских учебных заведений всех уровней профилактическими визитами. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

«Проверки учебных заведений всех уровней мы заменили профилактическими визитами. При этом сделали их обязательными, чтобы минимизировать риски нарушения законодательства такими организациями», – цитирует Григоренко пресс-служба правительства РФ.

Кабмин пошел на такие меры, чтобы снизить административную нагрузку на образовательные учреждения. Профилактический визит подразумевает выездную консультацию и отсутствие штрафов и санкций.

Кроме того, визит будет проходить в течение одного дня, тогда как плановые проверки занимали до 10 рабочих дней.

Вместе с тем, нововведение не отменяет возможность проведения внеплановых проверок после жалоб или иных сигналов о нарушениях в работе учебного заведения.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube