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Четверг, 20 июня 2024, 00:05 мск

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Собянин предупредил москвичей о ливнях, граде и смерчах

Мэр Москвы Собянин вечером в среду, 19 июня, обратился к москвичам с просьбой быть в четверг, 20 июня, аккуратней и остерегаться смерчей с ливнями и градом.

В своем Telegram-канале Собянин написал: «Уважаемые москвичи! Завтра нас ожидает очередное испытание экстремальными погодными условиями. 20 июня с 3 часов ночи до 22 часов вечера местами по городу ожидаются гроза, сильный ливень. Также возможны град и шквалистый ветер с порывами до 18-23 м/с. С 12 до 17 часов есть вероятность формирования смерчей, что особенно опасно. Прошу вас быть внимательными и аккуратными, по возможности не находиться на улице. Берегите себя».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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