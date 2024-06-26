США увеличили финансирование иноагентов в России на 40%

США увеличили на 40% вливания в признанные иноагентами российские организации, сообщил замминистра юстиции РФ Олег Свириденко. По итогам 2023 года эта сумма достигла 1,3 млрд рублей.
«Денежные вливания США в такие организации увеличились в разы. В 2023 году – на 40% и составили около 1,3 млрд рублей. В 2022 году – 785 млн рублей», – цитирует замглавы Минюста ТАСС.
При этом, порядка 23 стран практически прекратили финансирование НКО, признанных в России иностранными агентами. Денежный поток иссяк со стороны Дании, Италии, Швеции, Ирландии, Испании, Канады, Израиля.
«Это хорошая тенденция, пускай занимаются своими делами в своих странах», – добавил чиновник.
В марте Совфед одобрил законодательный запрет для российских граждан и компаний размещать рекламу на всех информационных ресурсах иноагентов и самим рекламировать такие ресурсы. В начале мая Госдума одобрила поправки в законодательство, запретившие иноагентам участвовать в выборах всех уровней и занимать должности в органах власти.
Москва, Наталья Рязанова
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