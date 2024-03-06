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Среда, 6 марта 2024, 12:11 мск

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Совет Федерации поддержал запрет рекламы на Интернет-ресурсах иноагентов

Сегодня Совет Федерации одобрил закон, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на всех информационных ресурсах иностранных агентов, а также рекламировать такие ресурсы. Ответственность за нарушение этих требований понесут рекламодатель и рекламораспространитель.

Новые нормы вводят запрет на рекламу ресурсов иноагентов в средствах массовой информации, а также в сообщениях и материалах СМИ в интернете. При этом, как ранее пояснили разработчики закона, цитирование в прессе материалов иноагентов не будет подпадать под действие новых норм, нарушением будут считаться только публикации рекламного характера с целью увеличения аудитории таких ресурсов.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Совет Федерации

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