В Германии решили переселить 39 хомяков за 2,5 миллиона евро

Глава строительного департамента немецкого Эрфурт Маттиас Бервольфф заявил, что из бюджета города планируется потратить 2 миллиона 496 тысяч евро на переселение 39 полевых хомяков, – сообщает в понедельник, 15 июля, газета Thüringer Allgemeine.

Как сообщает издание, Бервольфф сказал:«Городская администрация придерживается плана перевозки хомяков и строительства школы. Для расширения Европейской школы выбран участок, где, по подсчетам специалистов, обитают 39 хомяков обыкновенных. Поскольку животные занесены в программу по сохранению вида, до начала строительства нужно их переселить. Местный совет выделит 64 тысячи евро за каждого из 39 хомяков, которых нужно перевезти в западную часть города. Управление городского планирования сейчас готовит соответствующий документ на рассмотрение городского совета».

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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