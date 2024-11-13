Правительство утвердило суммы единовременных выплат участникам СВО

Правительство РФ утвердило размеры единовременных выплат при получении военнослужащими боевых травм и увечий в ходе специальной военной операции.
Как сообщила пресс-служба кабинета министров, военнослужащим, получившим тяжелые увечья и травмы, полагается выплата в размере 3 млн рублей, при легких ранениях – 1 млн рублей. В случае иных травм выплата составит 100 тысяч рублей.
Соответствующее постановление подписал сегодня глава правительства Михаил Мишустин.
Москва, Светлана Антонова
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