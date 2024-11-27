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Среда, 27 ноября 2024, 16:09 мск

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Западные спецслужбы активизировали попытки вербовки россиян в третьих странах

Фото: www.cia.gov

Спецслужбы западных стран активизировали вербовки граждан России в третьих странах. Об этом пишет Guardian со ссылкой на несколько европейских источников в сфере безопасности и разведки.

Информация о вербовках россиян поступила за последние несколько месяцев, отмечает издание. Сотрудники спецслужб либо вступают в контакт с теми, кто сам изъявил желание сотрудничать, либо прибегают к проверенному методу, используя «чемоданы, полные наличных».

При этом в нынешних условиях вербовка на территории России считается слишком рискованной, поэтому выбираются другие страны для встреч и переговоров с потенциальными агентами.

На данный момент нет сведений о том, сколько россиян могли согласиться работать на западные спецслужбы. Такая информация строго засекречена и хранится отдельно даже внутри самих ведомств, чтобы предотвратить утечки.

Весной прошлого года ЦРУ возобновило попытки вербовки россиян. В соцсетях спецслужба США опубликовала пропагандистское видео на русском языке.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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