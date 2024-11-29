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Пятница, 29 ноября 2024, 19:03 мск

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Минцифры России опровергло отмену отсрочки для IT-специалистов

Министерство цифрового развития РФ выступило с опровержением информации об отмене отсрочки для IT-специалистов от прохождения срочной службы в армии.

«Это не так. Отсрочка для ИТ-специалистов, в том числе от прохождения срочной службы, продолжает действовать, здесь ничего не меняется», – подчеркивается в официальном сообщении Минцифры.

В то же время в ведомстве уточнили, что «были скорректированы общие правила бронирования сотрудников компаний из всех отраслей экономики». «Речь идёт о перечне условий, при которых организация признаётся обеспечивающей устойчивую работу экономики и получает по отдельному решению право бронирования своих сотрудников», – пояснили в министерстве.

«Никаких специальных изменений для ИТ-отрасли нет, уже оформленные брони сотрудникам ИТ-компаний продолжают действовать до 21 марта 2025 года. После этой даты получить бронь можно будет по новым условиям. В течение декабря мы доведём до сведения ИТ-компаний обновлённые условия оформления брони», – говорится в заявлении Минцифры.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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