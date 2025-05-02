В Подмосковье обещают восстановить электричество после снегопада до конца дня

Подмосковные власти обещают восстановить прерванную после аномального снегопада подачу электроэнергии во все дома региона до 23:00 сегодняшнего дня. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев.

«Самые сложные территории: Талдом, Дмитров, Руза, Сергиев Посад, Солнечногорск, Истра, Клин, Пушкинский, Химки и Долгопрудный. По плану все соцобъекты будут со светом до 18:00, в домах электроснабжение вернем до 23:00», – написал он в своем тг-канале.

По словам губернатора, в ликвидации последствий непогоды задействованы в общей сложности 18 бригад и 37 единиц техники от Мособлэнерго, 24 бригады и 41 единица техники от Россетей Московского региона, 20 человек и 10 единиц техники от Аварийно-восстановительной службы Московской области и 114 человек в 39 бригадах от Мособллеса. В пострадавшие территории направлены 69 резервных источников электроснабжения и 26 передвижных электростанций.

В Талдоме электроснабжение уже восстановлено. «Свет, вода и тепло подаются в деревни Квашенки, Ермолино, в Кошелево заполняем систему для подачи отопления. ГВС в полном объеме подадим к 15 часам, с 16 – начинаем подачу тепла в МКД», – уточнил глава региона.

Ранее сегодня Воробьев сообщил, что в Подмосковье из-за снегопада без электричества остались 26 тысяч человек, обесточены почти 100 населенных пунктов. По всему региону обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Более 200 аварийных бригад борются с последствиями непогоды, расчищают автодороги и железные пути.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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