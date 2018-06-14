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Четверг, 14 июня 2018, 12:37 мск

Новости Спорт

Аргентинские заключенные объявили голодовку, требуя просмотра матчей ЧМ-2018

Заключенные одной из аргентинских тюрем объявили голодовку, добиваясь возможности смотреть матчи Чемпионата мира по футболу. На крайнюю меру пошла группа осужденных преступников в тюрьме города Пуэрто-Мадрин.

Голодовка началась несколько дней назад, передает портал Publimetro. Мужчины требуют заменить неисправный телевизионный кабель, из-за которого телевещание отсутствует уже три дня. «Мы приняли решение не принимать питание в полдень и вечером до тех пор, пока нам не решат эту проблему», – говорится в письме заключенных.

В то же время ответ судьи вряд ли их обрадует, так как суд не нашел причин для рассмотрения их заявления, передает РИА «Новости». Напомним, Чемпионат мира по футболу стартует в России сегодня, 14 июня, матчем сборных РФ и Саудовской Аравии.

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