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Понедельник, 18 июня 2018, 12:59 мск

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Тренер футболистов Панамы обещал выпить две бутылки водки, если его подопечные выйдут из группы

Фото: ru.fifa.com

Главный тренер сборной Панамы Эрнан Дарио Гомес слабо верит в победу собственной команды в предстоящем матче с Бельгией. Наставник панамских футболистов даже пообещал выпить две бутылки водки, если его команда выйдет в плей-офф.

«Безусловно, сборная Бельгии является фаворитом матча. Но в футболе всякое случается, и, если у нас будет удачный день, мы сможем добыть в этом матче очки, – цитирует Гомеса Bradenton Herald. – Я выпью две бутылки водки, если мы выйдем из группы на ЧМ-2018. Шучу, мы же профессионалы».

По словам тренера, футболисты Панамы хороши в обороне, а вот с атакой у них серьезные проблемы. «Мы способны создать пару опасных моментов, но забить не получается», – пояснил Гомес.

Матч Бельгия – Панама состоится сегодня в Сочи на стадионе «Фишт».

Сочи, Служба информации РИА «Новый День»

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