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Понедельник, 18 июня 2018, 14:19 мск

Новости Спорт

Сейсмологи опасаются обрушения мостов в Петербурге из-за прыжков футбольных фанатов

После того, как в Мексике зафиксировали землетрясение во время мачта мексиканской сборной с немецкими футболистами на ЧМ-2018, сейсмологи призывают болельщиков осторожнее выражать свою радость.

По мнению главного научного сотрудника Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Петра Шебалина, мексиканскому землетрясению СМИ придали слишком большую важность. На самом деле, такие локальные подземные толчки – совершенно обычное явление.

«Это просто информация о том, какая радость была у мексиканских болельщиков и никакого отношения к землетрясению не имеет. Если через лежачего полицейского перепрыгнул грузовик, там будет местное землетрясение достаточно большой силы. Это очень локальное явление. Конечно, абсолютно [никакой опасности не несет]», – объяснил сейсмолог в эфире НСН.

В то же время специалист предупредил о том, что, например, прыжки десятков футбольных болельщиков на мостах могут спровоцировать обрушение. Шебалин посоветовал фанатам не слишком бурно выражать свою радость на мостах в Санкт-Петербурге, где завтра пройдет матч между Россией и Египтом.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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