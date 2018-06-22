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Пятница, 22 июня 2018, 10:15 мск

Новости Спорт

Футболисты Аргентины взбунтовались и требуют сменить тренера

Фото: Reuters

Футболисты сборной Аргентины, выступающей на чемпионате мира, попросили назначить другого тренера на последний матч группового этапа с командой Нигерии. В предыдущей игре с хорватами аргентинцы потерпели поражение.

По данным телеканала Todo Noticias, сборная Аргентины буквально взбунтовалась и требует другого наставника вместо Хорхе Сампаоли. «Они не хотят, чтобы Сампаоли руководил ими на последнем матче с Нигерией», – сообщил источник в национальной Ассоциации футбола.

21 июня сборная Хорватии разгромила аргентинцев со счетом 3:0. Таким образом, хорватские футболисты гарантировали себе выход из группы.

По итогам матча Сампаоли признал ошибку тренерского штаба в том, что легендарный Лионель Месси не смог в этом матче показать себя. Аргентинский тренер принес извинения фанатам за поражение сборной.

Аргентина должна встретиться с Нигерией 26 июня. Матч пройдет в Санкт-Петербурге.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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