Российские фигуристы меняют спортивное гражданство

Несколько российских фигуристов поменяли спортивное гражданство и со следующего сезона начнут выступать за сборную Белоруссии. Об этом сообщили в Белорусском союзе конькобежцев.

С 9 по 10 августа состоится Летний Кубок Белорусского союза конькобежцев. Турнир станет первым стартом фигуристов в сезоне 2019/2020. Там выступят фигуристы всех категорий – от юниоров до взрослых спортсменов.

В состав новой команды Белоруссии вошли Константин Милюков и Виктория Сафонова, которые поменяли спортивное гражданство. Кроме того, в турнире примут участие Виктория Яценко и Даниил Паркман, перешедшие в белорусскую сборную в прошлом году.

25-летний Милюков – победитель и призер этапов кубка России, участник чемпионатов России, финалов кубка России по разряду мастеров спорта. 16-летняя Сафонова участвовала в этапах Кубка России и отобралась на чемпионат России среди юниоров, где заняла восьмое место.

Минск, Служба информации РИА «Новый День»

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