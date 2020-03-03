Глава IBU рассказал о решении провести этап Кубка мира без зрителей

Решение провести этап Кубка мира в Нове-Место без зрителей приняли власти Чехии, заявил президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин. По его словам, решение было принято в связи с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из опасений распространения коронавируса Covid-19, передает «Спорт Экспресс».

Обычно посмотреть международные соревнования в Нове-Место приезжают порядка 100 тыс. зрителей. В этом году продажи билетов сулили рекорд, который установлен не будет.

Между тем, спортсмены считают, что соревнования и вовсе следовало отменить, так как они лишь неделю назад вернулись из главного очага распространения вируса в Европе – Италии, – а инкубационный период новой инфекции составляет примерно две недели. Почему организаторы не учитывают тот факт, что спортсмены находятся под угрозой, совершенно непонятно, возмутился лидер Кубка мира француз Мартен Фуркад.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оказался солидарен с Фуркадом. Он отметил, что, хоть соревнования и закрыли для зрителей, в Нове-Место все равно приедет много гостей, что опасно с точки зрения распространения инфекции. «Город не закрыт, куча людей всё же могут приехать, соревнования по биатлону пройдут без зрителей, но контакты с жителями Нове-Место и с гостями города, спортсменами, журналистами и т. д. будут. Так коронавирус не может распространяться? Интересненько. И прав Фуркад, мы же все были на севере Италии всего неделю назад», – посетовал Губерниев.

Чешский биатлонист Михал Крчмарж в свою очередь охарактеризовал соревнования без зрителей как «секс без оргазма».

Как отмечает «Чемпионат.ру», в Италии помимо спортсменов были тренеры, сервисёры, журналисты. Все они оказались в группе риска.

Москва, Иван Гридин

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