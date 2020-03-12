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Четверг, 12 марта 2020, 11:08 мск

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Чемпионат мира по фигурному катанию – 2020 не состоится

Фото: «Синьхуа»

Чемпионат мира по фигурному катанию – 2020, который должен был пройти в канадском Монреале с 18 по 22 марта, не состоится. Причина отмены – угроза распространения коронавирусной инфекции нового типа. Соответствующее заявление сделал министр здравоохранения провинции Квебек Даниэль Маккенн.

На участие в ЧМ-2020 заявились 183 фигуриста из более чем 30 стран. На сегодняшний день в провинции Квебек зарегистрировано 7 случаев заражения коронавирусом, один из них непосредственно в Монреале.

Как писал «Новый День», вчера, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения официально признала мировую пандемию нового коронавируса Covid-19. На сегодняшний день в мире подтверждено более 126 тыс. случаев заражения, болезнь унесла жизни 4,6 тыс. человек, излечиться удалось более, чем 68 тыс. пациентов.

Монреаль, Иван Гридин

Монреаль. Другие новости 12.03.20

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