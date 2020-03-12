УЕФА отказался от Чемпионата-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в ходе собрания организации принял решение отменить Чемпионат Европы – 2020. Официально о переносе праздника спорта объявят во вторник, 17 марта. Причиной данного решения стало распространение коронавирусной инфекции нового типа Covid-19.

Турнир решено перенести на 2021 год. В УЕФА сложное решение объяснили запланированным переносом еврокубков и игр национальных лиг. Также отмечается, что УЕФА придется провести непростые переговоры, дабы договориться с Международной федерацией футбола (ФИФА), которая планирует провести клубный чемпионат мира летом 2021 года.

17 марта союз проведет видеоконференцию. К участию в ней приглашены представители 55 ассоциаций и профсоюза футболистов. Они обсудят ситуацию с пандемией коронавируса, которую объявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Чемпионат Европы по футболу планировали провести с 12 июня по 12 июля 2020 года. Турнир должны были бы принять 11 стран, в том числе Россия.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.03.20

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