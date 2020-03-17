Чемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 год из-за коронавируса

Евро-2020 перенесли на 2021 год из-за вспышки коронавирусной инфекции. Такое решение принял Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

УЕФА провел консультации со всеми 55 национальными федерациями, после чего объявил о переносе чемпионата. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Евро-2020 планировалось провести с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах – Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. На групповом этапе турнира сборная России сыграет с национальными командами Дании, Финляндии и Бельгии.

По последним данным, коронавирусом заразились более 185 тысяч человек по всему миру, 7330 скончались. Власти стран Евросоюза и Шенгенской зоны с 17 марта закрыли внешние границы. Ряд европейских стран запретили перемещения внутри своих границ, а также ввели запрет на въезд иностранцев.

Брюссель, Зоя Осколкова

Брюссель. Другие новости 17.03.20

Чемпионат России по футболу остановлен из-за коронавируса. / КХЛ приостановила сезон из-за коронавируса. / Второй клуб КХЛ снялся с плей-офф. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»