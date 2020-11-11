Тесты на Covid-19 троих футболистов сборной показали сомнительный результат

Трое футболистов сборной России сдали сомнительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает телеграм-канал национальной команды.
Подозрительный анализ сдали нападающий футбольного клуба «Сочи» Антон Заболотный, полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин и полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой.
«В настоящее время медицинский штаб сборной России проводит консультации с соответствующими подразделениями УЕФА по этому вопросу, так как существует высокая вероятность ложноположительного результата», – говорится в сообщении,
Сборной России в ближайшее время предстоит сыграть три выездных матча. 12 ноября национальная команда сыграет со сборной Молдавии. 15 и 18 ноября состоятся игры с командами Турции и Сербии в рамках Лиги наций.
Москва, Зоя Осколкова
Москва. Другие новости 11.11.20
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