Тесты на Covid-19 троих футболистов сборной показали сомнительный результат

Трое футболистов сборной России сдали сомнительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает телеграм-канал национальной команды.

Подозрительный анализ сдали нападающий футбольного клуба «Сочи» Антон Заболотный, полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин и полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой.

«В настоящее время медицинский штаб сборной России проводит консультации с соответствующими подразделениями УЕФА по этому вопросу, так как существует высокая вероятность ложноположительного результата», – говорится в сообщении,

Сборной России в ближайшее время предстоит сыграть три выездных матча. 12 ноября национальная команда сыграет со сборной Молдавии. 15 и 18 ноября состоятся игры с командами Турции и Сербии в рамках Лиги наций.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 11.11.20

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