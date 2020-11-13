Сборная России откажется от участия в Кубке мира по лыжам в случае обнаружения Covid-19

Сборная России по лыжным гонкам может сняться с некоторых этапов Кубка мира. Об этом заявил тренер национальной команды РФ Маркус Крамер, сообщает Nrk.no. Он отметил, что на такой шаг готова пойти глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

По его словам, Вяльбе осталась недовольна принятыми Международной федерацией лыжного спорта (FIS) мерами в связи пандемией коронавирусной инфекции. А связи с эти она высказала опасения из-за повышенного риска заражения спортсменов.

«Мы выжидали, так как думали, что FIS перейдет к плану Б. Но этого так и не последовало. Вяльбе выступила на встрече с представителями нескольких других стран и сказала, что команда сразу вернется в Россию, если в Руке у кого-то будет положительный результат. Чтобы спортсмены были в безопасности», – сказал Крамер, добавив, что существует вероятность, что сборная РФ выступит только на «Тур де Ски», который должен пройти с 1 по 10 января 2021 года в Швейцарии

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам в новом сезоне пройдет в финском курорте Рука с 27 по 29 ноября.

Москва, Иван Гридин

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