Skoda вслед за Nivea отказалась от спонсорства ЧМ по хоккею в Минске

Чешский автопроизводитель Skoda вслед за Nivea отказался спонсировать чемпионат мира по хоккею в Минске.

«Мы поддерживаем турнир в течение 28 лет. Но мы также уважаем и подвигаем права человека. Поэтому Skoda откажется спонсировать чемпионата в 2021 году, если он пройдет в Белоруссии», – говорится в сообщении компании в Twitter.

Ранее с подобной позицией выступил косметический бренд Nivea Men, который оказывал финансовую поддержку чемпионату более десяти лет.

На этой неделе, 11 января, президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель провел встречу с Александром Лукашенко. Президент Белоруссии заверил, что первенство пройдет в безопасных условиях. «Нет рисков ни по коронавирусу, ни с точки зрения политики», – подчеркнул Лукашенко.

Фазель после встречи заявил, что отмена чемпионата не изменит ситуацию в Белоруссии, поэтому первенство отменять не стоит. «Мы сказали себе, почему бы не попробовать убедить президента Лукашенко, что при помощи ЧМ он может послать сигнал? Что он ищет диалога с оппозицией. Представьте, если мы сейчас отменим ЧМ в Белоруссии – это что-то изменит в стране? Конечно же, нет», – заявил он.

Позже Фазель заявил в интервью изданию Sportschau.de, что сохранить Белоруссию в качестве страны-хозяйки чемпионата мира по хоккею 2021 года будет трудно. По его мнению, следует тщательно проанализировать ситуацию.

Отвечая на вопрос, возможно ли проведение матчей турнира в Белоруссии, Фазель заявил: «Очень сложно, очень сложно». «Я могу сказать, что должно произойти чудо. Мы не будем принимать столь важное решение на эмоциях. Мне еще нужен небольшой отдых. Хорст (Лихтнер, генсекретарь IIHF) должен провести анализ ситуации на предмет плана Б», – сказал Фазель.

Чемпионат должен пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 15.01.21

Футболист Артем Дзюба заболел коронавирусом. / Вместо гимна России – «Катюша»: спортсмены предложили альтернативу после запрета госсимволики РФ на Олимпиаде. / В разрастающемся районе Кургана построят большой и особый бассейн. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»