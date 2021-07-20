Девиз Олимпийских игр в Токио был изменен

Международный олимпийский комитет утвердил изменение девиза Олимпийских игр. Решение было принято единогласно в ходе сессии комитета в Токио.

Ранее Олимпиады проходили под девизом «Быстрее, выше, сильнее!". Новый вариант будет звучать так: «Быстрее, выше, сильнее – вместе» (лат. Citius, altius, fortius – communis).

«Это эпохальное событие», – прокомментировал автор идеи по смене девиза, глава МОК Томас Бах.

Напомним, летняя Олимпиада-2020 пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса ее пришлось отложить на год. Кроме того, большинство соревнований пройдут без зрителей, чтобы избежать распространения инфекции.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 19.07.21

Один туалет на всю команду: российский тренер раскритиковал олимпийскую деревню. / Югорский волейболист не поместился в номер в олимпийской деревне в Токио. / ПЦР-тесты сборной по регби из РФ дали отрицательный результат. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»