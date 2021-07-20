Девиз Олимпийских игр в Токио был изменен

Международный олимпийский комитет утвердил изменение девиза Олимпийских игр. Решение было принято единогласно в ходе сессии комитета в Токио.
Ранее Олимпиады проходили под девизом «Быстрее, выше, сильнее!". Новый вариант будет звучать так: «Быстрее, выше, сильнее – вместе» (лат. Citius, altius, fortius – communis).
«Это эпохальное событие», – прокомментировал автор идеи по смене девиза, глава МОК Томас Бах.
Напомним, летняя Олимпиада-2020 пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса ее пришлось отложить на год. Кроме того, большинство соревнований пройдут без зрителей, чтобы избежать распространения инфекции.
Токио, Зоя Осколкова
Токио. Другие новости 19.07.21
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