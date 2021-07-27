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Вторник, 27 июля 2021, 16:31 мск

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На Олимпиаде боксер попытался откусить сопернику ухо

Фото: Pixabay

На Олимпийских играх в Токио марокканский боксер Юнес Баала попытался откусить ухо Дэвиду Ньику из Новой Зеландии. Об этом сообщает «Чемпионат».

Грязный прием спортсмен хотел провернуть во время поединка 1/8 финала олимпийского турнира. Новозеландцу удалось увернуться. В итоге Ньик победил со счетом 5:0 и пробился в 1/4 финала в супертяжелом весе.

Легендарный случай произошел в июле 1997 года. Американский тяжеловес Майк Тайсон откусил часть уха соотечественнику Эвандеру Холифилду. За это Тайсон был дисквалифицирован.

Токио, Зоя Осколкова

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