На Олимпиаде боксер попытался откусить сопернику ухо

На Олимпийских играх в Токио марокканский боксер Юнес Баала попытался откусить ухо Дэвиду Ньику из Новой Зеландии. Об этом сообщает «Чемпионат».

Грязный прием спортсмен хотел провернуть во время поединка 1/8 финала олимпийского турнира. Новозеландцу удалось увернуться. В итоге Ньик победил со счетом 5:0 и пробился в 1/4 финала в супертяжелом весе.

Легендарный случай произошел в июле 1997 года. Американский тяжеловес Майк Тайсон откусил часть уха соотечественнику Эвандеру Холифилду. За это Тайсон был дисквалифицирован.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 27.07.21

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