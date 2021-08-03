На Олимпиаде в Токио усыпили лошадь, сломавшую ногу

Во время соревнований на Олимпиаде-2020 лошадь швейцарского жокея получила травму ноги. Животное пришлось усыпить. Об этом сообщила пресс-служба Международного Олимпийского комитета.

22-летний представитель Швейцарии Робин Годель участвовал в командном троеборье. Его лошадь по кличке Jet Set получила травму время прохождении 20-го барьера в лесополосе.

Животное эвакуировали с дистанции и доставили в клинику, где с помощью УЗИ ветеринары выявили непоправимый разрыв связки в нижней правой конечности. «По гуманным соображениям и с согласия владельцев и спортсмена было принято решение усыпить лошадь», – говорится в сообщении МОК.

Это первый подобный случай в истории Олимпийских игр. Годель не сможет продолжить участие в Олимпиаде, менять лошадь в конном спорте во время соревнований нельзя. Жокея заменит другой спортсмен.

Токио, Зоя Осколкова

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