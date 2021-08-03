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Вторник, 3 августа 2021, 10:52 мск

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Первый в истории олимпиец-трансгендер завершит карьеру после поражения в Токио

Фото: olympics.com

43-летняя штангистка из Новой Зеландии Лорел Хаббард заявила о завершении карьеры после неудачи на Играх в Токио. Это первый спортмен-тансгендер в истории Олимпиады.

Лорел Хаббард сменила пол 12 лет назад. До трансформации она также занималась тяжелой атлетикой. Олимпийский комитет Новой Зеландии отправил Хаббард на Олимпиаду в Токио после разрешения Международного олимпийского комитета трансгендерам выступать в женской категории. Уровень тестостерона у таких спортменов должен быть ниже 10 наномолей на литр в течение как минимум 12 месяцев.

Хаббард выступала в весовой категории свыше 87 кг. Сначала новозеландская штангистка не смогла взять вес 120 кг, а затем дважды не подняла 125 кг. После этого спортсменка заявила о завершении карьеры.

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