Первый в истории олимпиец-трансгендер завершит карьеру после поражения в Токио

43-летняя штангистка из Новой Зеландии Лорел Хаббард заявила о завершении карьеры после неудачи на Играх в Токио. Это первый спортмен-тансгендер в истории Олимпиады.

Лорел Хаббард сменила пол 12 лет назад. До трансформации она также занималась тяжелой атлетикой. Олимпийский комитет Новой Зеландии отправил Хаббард на Олимпиаду в Токио после разрешения Международного олимпийского комитета трансгендерам выступать в женской категории. Уровень тестостерона у таких спортменов должен быть ниже 10 наномолей на литр в течение как минимум 12 месяцев.

Хаббард выступала в весовой категории свыше 87 кг. Сначала новозеландская штангистка не смогла взять вес 120 кг, а затем дважды не подняла 125 кг. После этого спортсменка заявила о завершении карьеры.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 03.08.21

На Олимпиаде в Токио усыпили лошадь, сломавшую ногу. / Словения предложила убежище сбежавшей из сборной Белоруссии спортсменке. / Копилка олимпийской сборной из РФ пополнилась серебром за прыжок и двумя бронзами в греко-римской борьбе. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»