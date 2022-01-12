Континентальная хоккейная лига объявила о приостановке регулярного чемпионата

В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о приостановке регулярного чемпионата. Как говорится в официальном сообщении лиги, игровые дни 15, 17, 19 и 21 января перенесены на более поздний срок.

«В связи со стремительным ростом числа заболевших в клубах, высокой контагиозностью вируса лига приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января 2022 года на более поздние даты, о которых лига объявит дополнительно», – говорится в сообщении.

В КХЛ уточнили, что за прошедшие сутки заболели 60 представителей команд. «По состоянию на утро 12 января число игроков, тренеров и представителей команд, у которых выявлены положительные тесты на коронавирус, составило 171 человек, из которых 124 хоккеиста, прирост за последние сутки составил 60 человек (из них 27 хоккеистов)», – отмечается в сообщении.

Москва, Светлана Антонова

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