На Олимпиаде исковеркали имена лыжников из России

В Пекине неправильно написали имена и фамилии российских лыжников, прилетевших для участия в Олимпийских играх. О курьезе рассказала Юлия Ступак.
Спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram фото из пекинского аэропорта, куда лыжная национальная команда прибыла 20 января. Встречавшие российскую делегацию члены оргкомитета перепутали имена россиян.
На публикацию обратила внимание «Газета.ru». «Просто прочтите наши имена. У Ивана Якимушкина резко сузились глаза. Да простит меня Серега (о Сергее Устюгове)», – подписала фото Ступак.
www.instagram.com/yulia_belorukova/
Имена и фамилии спортсменов были исковерканы: так лыжница Наталья Непряева значилась как «Непряев Аталья», а сама Юлия Ступак как «Ступакия». Ивану Якимушкину выдали табличку с надписью «Якимус Иван».
Соревнования лыжников на Олимпиаде пройдут с 5 по 20 февраля. В лыжных видах будет разыграно 12 комплектов медалей.
Пекин, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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