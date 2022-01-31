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Понедельник, 31 января 2022, 11:03 мск

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На Олимпиаде исковеркали имена лыжников из России

В Пекине неправильно написали имена и фамилии российских лыжников, прилетевших для участия в Олимпийских играх. О курьезе рассказала Юлия Ступак.

Спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram фото из пекинского аэропорта, куда лыжная национальная команда прибыла 20 января. Встречавшие российскую делегацию члены оргкомитета перепутали имена россиян.

На публикацию обратила внимание «Газета.ru». «Просто прочтите наши имена. У Ивана Якимушкина резко сузились глаза. Да простит меня Серега (о Сергее Устюгове)», – подписала фото Ступак.

www.instagram.com/yulia_belorukova/

Имена и фамилии спортсменов были исковерканы: так лыжница Наталья Непряева значилась как «Непряев Аталья», а сама Юлия Ступак как «Ступакия». Ивану Якимушкину выдали табличку с надписью «Якимус Иван».

Соревнования лыжников на Олимпиаде пройдут с 5 по 20 февраля. В лыжных видах будет разыграно 12 комплектов медалей.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Олимпиада

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