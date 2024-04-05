Песков считает, что россияне будут радоваться победам спортсменов, выступающим на Олимпиаде без флага и гимна

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сограждане будут радоваться победам российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже, несмотря на то, что они будут выступать без флага и гимна страны, – сообщает в пятницу, 5 апреля, РИА Новости.

В интервью агентству Песков сказал: «Мы исходим из того, что уже несколько раз было сказано президентом: наши спортсмены и соответствующие федерации сами принимают решение об участие в Олимпийских играх. …Спортсмены могут принимать такое решение, и те, кто готов участвовать, должны это делать. …Каждый спортсмен определяет свою позицию, и, конечно, вместе со всеми россиянами мы будем радоваться их победам, в том числе – теннисистов, которые с честью отстаивают наш флаг, даже когда они выступают без такового. Для нас они все равно являются российскими теннисистами, которыми мы гордимся».

Следует напомнить, что Международный олимпийский комитет (МОК) на Игры, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, допустил россиян в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных спортсменов утверждены специальные флаг и гимн. Кроме того, российских атлетов к участию в параде атлетов на церемонии открытия не допустят, а их награды в медальной таблице отображаться не будут.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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