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Вторник, 4 июня 2024, 21:55 мск

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Путин выступил против необоснованной коммерциализации массового спорта

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства во вторник, 4 июня, заявил, что необходимо обратить внимание на «необоснованную коммерциализацию массового спорта» и поставил задачу создать условия для максимально бесплатного занятия физической культурой и спортом, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Мы наблюдаем необоснованную коммерциализацию физической культуры и массового спорта. Вот что происходит! Вытягивание денег из российских семей. Вот на это надо обратить внимание, в том числе и на то, как работает закон о спорте. Вы должны понимать, что люди с небольшими доходами, семьи с небольшими доходами не могут оплачивать на постоянной основе оплачивать занятия физкультурой для своих детей. И нельзя делать вид, что мы этого не замечаем».

«Нам нужно стремиться к тому, чтобы как можно больше людей в стране занимались физической культурой и спортом. Как можно больше! Нужно для этого создавать условия. Все мероприятия, направленные на решение именно этой задачи, должны быть, безусловно, профинансированы государством. Надо относиться к этому положительно и поддерживать все спортивные организации. Создать условия для максимально бесплатного занятия физической культурой и спортом – это наша абсолютная задача», – подчеркнул Путин.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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