Супруга Владимира Зеленского* Елена во время визита во Францию в пятницу, 7 июня, выразила благодарность мэру Парижа Анне Идальго за оказанные усилия по недопущению российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры-2024, – сообщают украинские СМИ.
В ходе встречи с мэром Парижа, которая является еще и председателем бюро Исполкома по проведению Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года, жена главы киевского режима сказала: «Ценим вашу принципиальность и неизменную позицию по недопущению участия российских и белорусских атлетов в Олимпийских играх в Париже под нейтральным флагом».
*Объявлен в розыск МВД РФ
Париж, Иван Бабурин
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