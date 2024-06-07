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Суббота, 8 июня 2024, 01:29 мск

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Жена Зеленского* поблагодарила мэра Парижа за недопущение россиян на Олимпиаду

Фото: официальный сайт МОК

Супруга Владимира Зеленского* Елена во время визита во Францию в пятницу, 7 июня, выразила благодарность мэру Парижа Анне Идальго за оказанные усилия по недопущению российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры-2024, – сообщают украинские СМИ.

В ходе встречи с мэром Парижа, которая является еще и председателем бюро Исполкома по проведению Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года, жена главы киевского режима сказала: «Ценим вашу принципиальность и неизменную позицию по недопущению участия российских и белорусских атлетов в Олимпийских играх в Париже под нейтральным флагом».

*Объявлен в розыск МВД РФ

Париж, Иван Бабурин

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