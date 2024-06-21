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Суббота, 22 июня 2024, 00:19 мск

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В Париже перенесена генеральная репетиция открытия Олимпийских игр на Сене

Фото: официальный сайт МОК

Оргкомитет Олимпийских Игр-2024, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, заявил в пятницу, 21 июня, о переносе генеральной репетиции церемонии открытия Олимпиады на реке Сена из-за неблагоприятных погодных условий, – сообщают СМИ.

В сообщении пресс-службы организаторов Олимпиады говорится: «Погодные условия, включая течение и уровень воды в Сене, должны быть максимально приближены к средним показателям в июле и августе, когда пройдут Олимпийские Игры, и во время первого теста 17 июня они соответствовали этому. Однако, дожди, прошедшие в последние дни и прогноз погоды на выходные исказят необходимые наблюдения. Поэтому оргкомитет ОИ решил перенести репетицию, назначенную на 24 июня, на более поздний срок. При этом, оргкомитет продолжает обучение капитанов, а в июле начнутся занятия по навигации на тренажерах».

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Олимпиада

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