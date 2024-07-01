Пять российских теннисистов отклонили приглашение на Олимпиаду в Париже

Международный олимпийский комитет в понедельник, 1 июля, сообщил, что пять российских теннисистов отклонили приглашение на Олимпиаду-2024 в Париже, еще пятеро приглашение приняли.

На сайте МОК напротив имен Дарьи Касаткиной, Андрея Рублёва, Карена Хачанова, Людмилы Самсоновой и Анны Калинской стоит пометка «отказ от приглашения».

Приглашение Олимпиаду-2024 в Париже приняли Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Павел Котов у мужчин, а также Мирра Андреева и Диана Шнайдер у женщин. О решении Анастасии Потаповой пока неизвестно.

Лозанна, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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