Французским полицейским запретили жевать жвачку на Олимпийских играх

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен на брифинге в четверг, 18 июля, призвал запретить полицейским жевать жвачку на службе ради хорошего имиджа страны на предстоящих Олимпийских играх, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, – сообщают местные СМИ.

В ходе своего выступления Дарманен сказал: «Не смотреть в мобильные телефоны! Приветствовать людей и сохранять спокойствие при любых обстоятельствах! Никакой жвачки! Хватит одного или двух человек, которые ведут себя нехорошо, чтобы это попало в заголовки газет. На кону серьезный репутационный момент. Не стесняйтесь быть вежливыми и улыбаться. За нами будет следить весь мир!»

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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