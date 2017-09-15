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Технологии

В России разрабатываются технологии чтения мыслей

В России разрабатываются технологии чтения мыслей

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в ходе конференции «Биотехмед» рассказала о том, что в стране ведутся разработки технологии считывания мыслей человека, а также управления мозговой деятельностью на расстоянии.

По словам главы Минздрава, два разработчика в России ведут исследования на тему управление мозг-компьютер, пишет RNS. Ученые работают над созданием двух механизмов, один из которых предполагает установление связи компьютера с ясным созданием, второй – работает с любым уровнем создания.

«Мы можем управлять дистанционно, печатать дистанционно, активировать те зоны мозга, которые обычно спят у среднестатистического человека. Это особая тема, в том числе для развития считывания мысли на расстоянии и проведения фактически телепатического сеанса», – пояснила Скворцова.

Тем временем, в пресс-службе Минздрава уточнили, что подобные технологии помогают в лечении людей, страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата, в частности, парализованных. Непосредственная связь мозга с компьютером помогает таким больным набирать текст, а также пользоваться интернетом.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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