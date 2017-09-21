Хакеры проникли в систему Комиссии по ценным бумагам и биржам США

Киберпреступники взломали базу данных Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), воспользовавшись уязвимостью в системе раскрытия информации EDGAR. Хакеры получили доступ к непубличным сведениям, которые могли использовать, чтобы незаконно обогатиться на торгах.

Атака на систему SEC была проведена еще в прошлом году, однако только сейчас глава Комиссии Джей Клейтон рассказал о случившемся в рамках заявления, посвященного в целом вопросам кибербезопасности, передает «Интерфакс». Проникновению в систему EDGAR в сообщении посвящено шесть строк.

Известно, что злоумышленники воспользовались уязвимостью модуля, который позволяет эмитентам проверить, правильно ли ими была передана информация в систему раскрытия с использованием новых форматов. В SEC сообщили, что уже исправили ошибку и проводят расследование.

В Комиссии уверили, что хакерская атака не нанесла серьезного ущерба системе в целом. Неизвестные злоумышленники лишь получили доступ к сведениям и документам тысяч частных компаний и финансовых организаций, таким как, например, квартальные отчеты.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

Нью-Йорк. Другие новости 20.09.17

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