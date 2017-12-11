Хакерская группировка MoneyTaker опустошает банки США и России

Специалисты оценили ущерб от деятельности русскоязычной хакерской группировки MoneyTaker. По данным компании Group-IB, киберпреступники 20 раз атаковали банки в США, России и Великобритании. Вычислить злоумышленников очень сложно, а они продолжают шпионить за сотрудниками взломанного банка.

С весны 2016 года MoneyTaker провели 16 атак на финансовые структуры в США, 3 нападения в России и одно в Великобритании, передает RNS. Средний ущерб от одной атаки в США составляет 500 тысяч долларов, в России – 72 млн рублей, говорят эксперты. Вероятно, следующей целью хакеров будут финансовые учреждения Латинской Америки, говорится в отчете Group-IB, направленном в Европол и Интерпол.

«Организуя атаки, MoneyTaker использует общедоступные инструменты, что делает процесс атрибуции (обнаружения источника компьютерной атаки – ответственной за нее страны, организации или группы лиц) инцидента нетривиальной задачей, – сообщили в Group-IB. – Кроме того, инциденты происходят в разных регионах мира: один из банков они ограбили дважды, что свидетельствует о недостаточно качественном расследовании первого нападения».

Хакеры MoneyTaker в отличие от членов других группировок не спешат уходить из сети взломанного банка, они продолжают отслеживать деловую корреспонденцию. Кроме того, киберпреступники похищают документацию по работе с банковскими системами, а именно, руководства администраторов, внутренние инструкции и регламенты, формы заявок на внесение изменений, журналы транзакций и прочие.

В начале декабря Банк России выпустил предупреждение о возможной массированной хакерской атаке на российские банки в конце 2018 года. Специалисты по безопасности и защите информации регулятора отметили резкое снижение активности вируса Cobalt Strike, который ранее атаковал банковские учреждения. Возможно, это «затишье перед бурей» и хакеры-мошенники готовятся к новому удару.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 11.12.17

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