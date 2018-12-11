В 2018 году хакеры более 4 млрд раз атаковали ресурсы в России

Российский сегмент интернета в 2018 году подвергался массированным компьютерным атакам из-за рубежа. Всего было зафиксировано 4,3 млрд попыток взлома. Об этом сообщили в Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам (НКЦКИ).

По словам замдиректора НКЦКИ Николая Мурашова, по сравнению с прошлым годом в 2018-м число кибератак значительно выросло – с 2,4 млрд до 4,3 млрд. При этом число воздействий, считающихся опасными, возросло с 12,3 тысяч до 17 тысяч, передает РИА «Новости».

Наибольшее число попыток взлома было предпринято 18 марта, в день выборов президента РФ. «Основной целью атаки был срыв работы системы видеонаблюдения за ходом голосования по всей страны, что впоследствии могло позволить развязать кампанию по дискредитации итогов выборов»,– уточнил Мурашов. Хакеры использовали бот-сеть из 30 тысяч компьютеров в 86 странах мира.

Чаще всего источник вредоносного воздействия на Россию исходит из США, Франции и Нидерландов. Такие выводы были сделаны на основе данных, поступивших от компаний, занимающихся информационной безопасностью.

НКЦКИ был создан по инициативе ФСБ. Новая структура отвечает за обнаружение, предупреждение и ликвидацию последствий кибератак на ключевые объекты российской инфраструктуры.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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