Россия вооружится тяжелыми экранопланами для борьбы с пожарами

Тяжелые экранопланы, которые могли бы существенно упростить процесс тушения крупных лесных пожаров, разработаны в России. Об этом рассказал председатель совета директоров – генеральный конструктор Центрального конструкторского бюро (ЦКБ) по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева Георгий Анцев.

«Если говорить о пожарах, у нас есть серьезные проработки по развитию экраноплана «Спасатель», где мы уходим в тоннажи от 500 до 700 тонн. Мы имеем серию предложений по строительству экранопланов, где можно уже говорить о задачах пожаротушения», – сказал Анцев.

Такой экраноплан будет способен брать в качестве нагрузки порядка 200 тонн воды и сбрасывать её за то же время, за которое самолеты Ил-76 сбрасывают лишь 40 тонн. Анцев напомнил, что преимущество экранопланов в том, что воду не нужно закачивать на аэродромах из пожарных цистерн, как это сейчас происходит с Ил-76. Это занимает много времени и технически сложно. Экранопланы способны брать воду на крупных реках или больших водоемах.

Экранопланы неприхотливы к местам базирования – они могут стоять на воде или выходить на берега с небольшим уклоном (до 5%). Как передает РИА «Новости», Анцев добавил, что не считает экранопланы панацеей при тушении лесных пожаров, но отметил их эффективность в борьбе с крупными очагами.

«При катастрофе не бывает какого-то одного средства. К чему-то все равно придется добираться и тушить на самолете и вертолете, куда-то придется добираться пешком. При пожарах высокой интенсивности и битве за площади экраноплан дает существенный выигрыш по массе сбрасываемой воды на единицу площади за более короткое время. Если говорить об интенсивных возгораниях, это помогает «давить» очаг», – рассказал генеральный конструктор.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.08.19

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