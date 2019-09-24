Роскомнадзор: у Facebook и Twitter осталось три месяца

Социальным сетям Facebook и Twitter осталось около трех месяцев для предоставления данных пользователей – после этого Роскомнадзор начнет выписывать штрафы и блокировать ресурсы. Об этом заявил глава надзорного органа Александр Жаров. Он напомнил, что весной компаниям было предписано в течение девяти месяцев локализовать базы данных россиян в РФ.

«Сроки истекают в конце декабря – начале января. Вы понимаете, это же, как в любви. Нельзя быть назойливым, всё уже сказано, предложение сделано, суд даже прошел. У любви две стороны – женитьба и развод. У нас сейчас стадия – ожидание, то есть я очень надеюсь, что компании примут правильные решения, тем более что у нас появятся инструменты экономического воздействия на них», – цитируют главу Роскомнадзора слова РИА «Новости».

Жаров также отметил, что в настоящее время в стадии рассмотрения находится законопроект о значительных штрафах для Интернет-компаний за неисполнение российских законов. «Я очень его жду, потому что я уверен, что воздействие экономическое гораздо более действенное, чем угроза блокировки, которой, безусловно, учитывая аудиторию компаний, хотелось бы всеми силами избежать», – сказал он.

Напомним, в декабре 2018 года Роскомнадзор потребовал от Twitter и Facebook отчитаться о локализации баз персональных данных российских пользователей в РФ. В конце января ведомство инициировало административное производство в отношении обеих компаний. В апреле суд оштрафовал Facebook и Twitter на 3 тысячи рублей за неисполнение закона. Компаниям предписано в течение девяти месяцев локализовать базы данных россиян в РФ.

В начале мая замглавы Роскомнадзора Максим Ксензов направил компаниям письма с требованием соблюдать так называемый закон о блогерах, предоставив информацию о суточной посещаемости ряда пользовательских страниц, имеющих более 3 тысяч читателей в сутки. Напомним, что за непредоставление этих данных предусмотрен штраф в размере до 300 тысяч рублей, за повторное нарушение – полмиллиона рублей или административное приостановление деятельности до 30 суток.

Москва, Мария Вяткина

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