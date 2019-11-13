Российские ученые создали топливо для ТЭС на основе бытовых отходов

Сотрудникам Томского политехнического университета (ТПУ) удалось создать композиционное топливо с высоким содержанием твердых бытовых отходов. Его внедрение позволит не только эффективно утилизировать мусор, но и снизить выбросы в атмосферу парниковых газов угольными электростанциями. Результаты работы сибирских исследователей опубликованы в журнале Journal of Environmental Management.

«Мы опробовали добавки к водоугольным и органоводоугольным топливам разных видов бытовых отходов – древесины, пластика, картона, резины, пищевых отходов. Было продемонстрировано, что для таких топлив с добавлением ТБО характерны, в сравнении с традиционным угольным топливом, меньшие концентрации выбросов оксидов азота и серы на 60% и 35% соответственно», – рассказал доцент Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Дмитрий Глушков.

По мнению исследователей, внедрение нового топлива позволит сократить рост мусорных полигонов и улучшить экологическую обстановку в мегаполисах, что актуально для всего мира, особенно для Индии, Китая, России, США и ряда стран Европы, передает РИА «Новости». Ученые утверждают, что в течение срока эксплуатации котлов ТЭС (20 лет), в среднем одна станция сможет утилизировать 1,9 млрд тонн ТБО, 8 млрд тонн отходов углеобогащения и 13 млн тонн отработанных масел. При этом экономия высокосортных марок угля, востребованных в химической промышленности, будет достигать около 330 млн тонн ежегодно.

Томск, Иван Гридин

Томск. Другие новости 13.11.19

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